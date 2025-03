Inter acerta dívidas com Cruzeiro e Palmeiras, mas ainda busca solução com Flamengo

Presidente do Colorado, Alessandro Barcellos agora foca em acertar pagamento com o Rubro-Negro pelo volante Thiago Maia / Crédito: Jogada 10

O Internacional deu um passo importante na situação financeira do clube no início desta temporada. Afinal, o Colorado quitou as dívidas que tinha com o Cruzeiro e Palmeiras. Agora, o clube busca acertar débito que existe com o Flamengo para pagar os valores pelo volante Thiago Maia. No início do ano, o Internacional negociou Wanderson com o Cruzeiro. Assim, abateu a dívida pela aquisição de Wesley. Além disso, o clube gaúcho procurou o Palmeiras para discutir a compra de Bruno Tabata. A negociação pelo meia-atacante, que se recupera de lesão na coxa esquerda, também tinha valores abertos. Os gaúchos, porém, renegociaram o pagamento.

Assine agora "Resolvemos com o Cruzeiro com a ida do Wanderson. Tínhamos uma dívida pelo Wesley. Resolvemos com o Palmeiras reparcelando parte dos pagamentos atrasados do Tabata. A presidente Leila foi extremamente sensível. Ainda não conseguimos com o Flamengo. Buscaremos outra solução. É uma realidade de muitos clubes no futebol brasileiro", disse o presidente Alessandro Barcellos à Rádio Atlântida.