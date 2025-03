Ídolo do Palmeiras, Evair acredita na virada e confia em Vitor Roque: ‘Sabe fazer gol’

O ex-atacante Evair, ídolo do Palmeiras e autor de um gol na final histórica contra o Corinthians em 1993, pelo Campeonato Paulista, afirmou que acredita na recuperação alviverde para a decisão desta quinta-feira (27), na Neo Química Arena. O time perdeu o jogo de ida por 1 a 0, com gol de Yuri Alberto, e precisa ao menos devolver o placar para levar a disputa para os pênaltis.

Evair também elogiou o atacante Vitor Roque, recém-contratado pelo Palmeiras

“A expectativa é a mesma da primeira partida. Sabíamos que seria difícil vencer o rival dentro da nossa casa. Será difícil ganhar lá também, mas nada está perdido. É dessa maneira que o Palmeiras encara mais esse jogo. Sabemos que não é a primeira vez que o time vira. Então, ainda acreditamos no título”, afirmou o ex-atacante.

“O futebol mudou bastante desde a minha época e, hoje, requer jogadores com as características do Vitor Roque. Ele é veloz, tem muita força física e sabe fazer gols. Tem todas essas qualidades. Pensando no futuro, com o Estêvão saindo e o Paulinho estreando, essa camisa 9 pode cair muito bem nele”, concluiu Evair à ESPN.

