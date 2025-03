Gil Vicente x Benfica: onde assistir, escalações e arbitragem

O Benfica visita o Gil Vicente, nesta sexta-feira (28), às 17h15 (de Brasília), no Estádio Cidade de Barcelos, em partida atrasada da 24ª rodada da liga portuguesa. A bola volta a rolar em Portugal após a pausa para Data Fifa de março e o time encarnado pode igualar o número de pontos do líder Sporting em caso de vitória fora de casa.

Como chega o Gil Vicente

O Gil Vicente está na 14ª posição, com 23 pontos, e luta pela permanência na elite do futebol português. O time está com os mesmos 23 pontos do Estrela Amadora, em 16º lugar, que leva a equipe para o playoff do rebaixamento. Ou seja, o clube terá a oportunidade de jogar em casa para somar pontos e se afastar da parte de baixo da tabela.

Contudo, o Gil Vicente não vive um bom momento no Campeonato Português e, além de vir de uma derrota para o Santa Clara, não vence há sete rodadas na liga portuguesa.

O único desfalque confirmado é Sithole, lesionado. A boa notícia é que Caseres está recuperado de lesão e está à disposição do técnico César Peixoto.