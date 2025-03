Gerson, sobre renovação com o Flamengo: ‘Caminhando para dar certo’

Volante mostrou confiança na extensão de vínculo com o Rubro-Negro; Marcão, empresário do jogador, citou 'desfecho lindo' nas negociações

Após algumas discordâncias nas negociações, o Flamengo está próximo de renovar o contrato de Gerson. Presente na cerimônia de encerramento do Campeonato Carioca, que acontece nesta quinta-feira (27), o volante se mostrou otimista com a extensão do vínculo. Atual contrato vai até o fim de 2027.

“Saiu muita coisa na imprensa. Eu não gosto de ficar discutindo e arrumando confusão. Meu negócio é resolver. Teve a proposta de renovação de contrato um ou dois dias antes da final contra o Fluminense e, logo depois, viajei com a Seleção. Então vamos retomar as conversas agora e está tudo caminhando para dar certo”, disse o volante.