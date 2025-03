Gerson é eleito craque do Cariocão 2025; confira todas as premiações do Estadual

Campeão do torneio, Flamengo domina a seleção com sete representantes; técnico rubro-negro, Filipe Luís também leva prêmio

​A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) realizou nesta quinta-feira (27), na Zona Sul da cidade, a festa de encerramento do Cariocão 2025, que consagrou o Flamengo como campeão.

A cerimônia premiou os destaques da competição na temporada e a seleção do torneio. A eleição, aliás, contou com 60 jornalistas dos principais veículos de imprensa do Brasil para escolher os 11 melhores do ano.