Fortaleza acerta contratação de Deyverson, do Atlético

O Galo já providencia junto ao BID (Boletim Informativo Diário) da CBF a rescisão do vínculo do jogador de 33 anos, que estava sendo pouco aproiveitado por Cuca. Ele é aguardado na capital cearense para fazer exames médicos e assinar contrato. Seu salário, aliás, será maior do que vinha recebendo no clube alvinegro.

Deyverson está de saída do Atlético rumo a um novo desafio na carreira. Nesta quinta-feira (27), o Fortaleza acertou junto ao clube mineiro a contratação do atacante, que vai assinar até dezembro de 2026. No vínculo há, ainda, a opção de extensão por mais um ano.

Desde que chegou a Belo Horizonte em 2024, Deyverson disputou 33 partidas, com oito gols e três assistências. Na atual temporada, o centroavante atuou em apenas dez jogos e balançou a rede duas vezes. Recentemente, o próprio treinador atleticano confirmou que o clube recebeu uma oferta do Fortaleza pelo atleta.

“O Deyverson recebeu uma proposta de três anos de trabalho. Isso é uma situação complexa, você tem que pensar em tudo…’ah, mas quando o Deyverson veio do Cuiabá, nós abrimos as portas pra ele’. Sim, mas hoje o Fortaleza oferece três anos de contrato. Ele tem 34 anos, tem a mãe com câncer, tem duas pensões pra pagar, e busca o futuro, a independência dele, mesmo com 34 anos, até os 37”, adisse o treinador em entrevista coletiva após a conquista do Estadual.

Deyverson se despede do Galo com o título do Campeonato Mineiro de 2025. Após defender Palmeiras, Cuiabá e Atlético, o atacante terá o desafio de ajudar o Fortaleza a ir longe na Libertadores deste ano.