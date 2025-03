Fluminense conta com novidade no treino desta quinta

Jovem meia Rúben Lezcano retorna da seleção do Paraguai e reforça equipe em atividade no CT Carlos Castilho

O treino do Fluminense desta quinta-feira (27) contou com uma novidade. O meia Rúben Lezcano retornou após defender o Paraguai na Data Fifa, reforçando o elenco do técnico Mano Menezes no CT Carlos Castilho.

O jovem de 21 anos, porém, não foi a campo nos duelos contra Chile e Colômbia, pelas rodadas 13 e 14, respectivamente, das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. Ele, aliás, só ficou no banco de reservas contra os chilenos, na última quinta-feira (20), em vitória por 1 a 0, em Assunção. Já contra os colombianos, de Jhon Arias, ele sequer ficou na reserva. O jogo ficou no 2 a 2, em Barranquilla, na última terça (25).