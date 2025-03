Flamengo x Vasco (Brasileirão Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes fazem clássico, nesta sexta-feira (28), às 16h, no Estádio Luso-Brasileiro, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20 / Crédito: Jogada 10

Flamengo e Vasco fazem o primeiro clássico nesta temporada do Campeonato Brasileiro Sub-20. Nesta sexta-feira (28), as equipes entram, às 16h (horário de Brasília), pela terceira rodada da competição, no Estádio Luso-Brasileiro. O Rubro-negro vem de derrota para o Athletico-PR por 2 a 1, na estreia do time na disputa. Atualmente, é o lanterna do torneio. O Cruz-Maltino também chega para o confronto após derrota para o Cruzeiro por 3 a 1 e ocupa o 17º colocado, com um ponto. Onde assistir A partida entre Flamengo e Vasco, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20, aliás, terá a transmissão do Sportv (fechado).

Para o duelo contra o Vasco, o Flamengo conta com uma novidade à beira do gramado. O jogo também vai marcar a estreia do técnico Nuno Campos como técnico da equipe. Na última terça-feira, o treinador português promoveu o primeiro treino com todo o elenco e deve manter a base de outros jogos para o clássico.