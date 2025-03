Flamengo tem desfalques e retornos em treino às vésperas do Brasileirão

Wesley, Varela, Léo Ortiz e Alex Sandro voltam após período com a Seleção, mas Gerson, Plata e De la Cruz não participam de atividades no campo

Plata foi o que mais jogou no período da Data Fifa. O equatoriano, afinal, atuou por 90 minutos em duas partidas. Assim, ele fez apenas trabalhos internos e não foi a campo junto com os demais jogadores.

O Flamengo teve o retorno de quatro jogadores após o período da Data-Fifa, nesta quinta-feira, no Ninho do Urubu. Os laterais-direitos Wesley e Varela, o zagueiro Léo Ortiz e o lateral-esquerdo Alex Sandro, que disputaram os dois últimos jogos das Eliminatórias da Copa, foram a campo. No entanto, o técnico Filipe Luís também teve dificuldades e não teve à disposição os volantes Gerson e Gerson, e o atacante Gonzalo Plata.

Além dele, Gerson também não foi a campo. O meia sentiu dores na coxa esquerda durante a vitória da Seleção Brasileira sobre a Colômbia e ficou fora da partida contra a Argentina. Voltou antes ao Rio de Janeiro, passou por exames e não teve lesão detectada. Ele ainda não tem presença garantida para o jogo contra o Internacional.

O volante De la Cruz também não participou das atividades do campo. O volante, que também foi cortado do segundo jogo do Uruguai, teve uma indisposição alimentar. Por fim, Danilo e Arrascaeta, ambos com lesão na coxa direita, seguem o tratamento.

Contudo, o Flamengo deverá ter um reforço importante para o jogo contra o Inter, sábado, às 21h, no Maracanã. Bruno Henrique, recuperado de lesão na coxa direita, treinou com o grupo e tem grande chance de voltar a jogar. O atacante ficou fora dos dois jogos contra o Fluminense, na final do Carioca.