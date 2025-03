Flamengo projeta faturar pelo menos R$ 115 milhões no Mundial de Clubes

A Fifa já anunciou os valores que os clubes vão receber pela participação no Mundial de Clubes. Diante disso, o Flamengo, que é um dos brasileiros na competição, projeta receber ao menos US$ 20 milhões (cerca de R$ 115 milhões) no torneio. O presidente do clube, Luiz Eduardo Baptista, apresentou o valor em reunião com os sócios na semana passada.

Para atingir a projeção, o Flamengo já embolsa o valor pela participação, porém, ainda precisa de duas vitórias e um empate na fase de grupos. A Fifa definiu que os clubes sul-americanos vão receber US$ 15,2 milhões (R$ 87 milhões) por estar na disputa. Além disso, a entidade vai premiar US$ 2 milhões (R$ 11,4 milhões) por vitória e US$ 1 milhão (R$ 5,7 milhões) por empate na fase de grupos.