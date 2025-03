Flamengo cogitou repatriar Andreas Pereira

Diretor de futebol do clube, José Boto procurou o staff do atleta do Fulham na primeira janela de 2025, mas as negociações não avançaram / Crédito: Jogada 10

O Flamengo buscou repatriar o meia Andreas Pereira, que atualmente está no Fulham, da Inglaterra, na última janela de transferências. O diretor de futebol, José Boto, iniciou as conversas com o staff do atleta, mas as negociações não avançaram para um desfecho positivo. A informação inicial é do “ge”. O principal empecilho foi o alto valor pelo clube inglês. Afinal, Andreas Pereira tem contrato com o Fulham (ING) até junho de 2026 e recusou recentemente uma proposta de 20 milhões de euros mais bônus do Palmeiras.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora