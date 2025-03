Fenerbahçe tem interesse na contratação do goleiro Ederson, do Manchester City

O técnico José Mourinho já mapeia o mercado de olho em reforços para o Fenerbahçe. Afinal, o clube turco está interessado na contratação do goleiro Ederson, do Manchester City, já para a próxima janela de transferências, que se abre em julho. As informações são do jornal “The Mirror”, da Inglaterra, e do “Fanatik”, da Turquia.

O brasileiro chegou ao Manchester City na temporada 2024/25, após ser negociado pelo Benfica, e tem contrato até junho de 2026. Ederson conta com a confiança do técnico Pep Guardiola no clube inglês, onde faturou seis vezes a Premier League, uma Liga dos Campeões e um Mundial da Fifa.