De plano B a prioridade para assumir a Seleção, Jorge Jesus vira bola da vez na CBF

De plano B a nome prioritário para assumir a Seleção Brasileira, Jorge Jesus virou a bola da vez na CBF mesmo com a situação de Dorival Júnior ainda indefinida. Ednaldo Rodrigues, presidente da confederação, evita comentar sobre o assunto antes de um posicionamento oficial sobre a provável troca no comando da Canarinho. A informação é da ESPN.

Espera-se, contudo, uma definição no final da tarde desta sexta-feira (28), quando o dirigente se reunirá com a atual comissão técnica e os integrantes do departamento de seleções na sede da entidade, no Rio de Janeiro.