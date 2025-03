Com participação de Ronaldo, Conmebol cria força-tarefa para combater racismo no futebol

Decisão foi tomada em reunião entre dirigentes, ex-atletas e autoridades de governos locais na sede da entidade, em Luque, no Paraguai / Crédito: Jogada 10

A Conmebol anunciou a criação de uma força-tarefa para trabalhar tanto no desenvolvimento quanto na implementação de estratégias para erradicar o racismo, a discriminação e a violência no futebol da América do Sul. O ex-jogador Ronaldo Fenômeno, a ex-secretária geral da Fifa Fatma Samoura e o Presidente da FIFpro, Sergio Marchi, ficaram à frente do grupo. A decisão de criação aconteceu na reunião na sede da entidade, em Luque, no Paraguai, nesta quinta-feira (27). O encontro contou com presidentes das associações membro da Conmebol, embaixadores, ministros, representantes do governo, lendas do futebol sul-americano e grêmios de jogadores de futebol.

No entanto, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, por meio de vídeo. Como tinha compromissos no Brasil, ele não viajou ao Paraguai. Além de Ronaldo outros ex-atletas estiveram presentes na reunião. Léo Moura, Mauro Silva e Dilma Mendes, o uruguaio Lugano e os argentinos Ruggeri, Carlos Tevez e Caniggia.

A entidade informou que, entre as medidas tomadas, se destacam: “a criação de uma lista de pessoas proibidas de entrar nos estádios, que incluirá indivíduos envolvidos em atos de racismo e os impedirá de entrar em qualquer torneio na América do Sul e em outras competições a nível mundial; e a implementação de novos programas educacionais destinados a jogadores, árbitros, clubes e torcedores, com o objetivo de promover a conscientização e prevenção do racismo no futebol”. Casos de racismo A mobilização da Conmebol acontece após o episódio de racismo contra Figueiredo e Luighi, do Palmeiras, em jogo contra o Cerro Porteño, pela Libertadores sub-20. Na ocasião, um torcedor imitou um macaco na direção dos dois jogadores. A entidade sul-americana aplicou multa de 50 mil dólares (cerca de R$ 288 mil na cotação da época) e determinou portões fechados nos próximos jogos do time paraguaio na competição.