CBF ativa ‘plano B’ e abre conversas com Jorge Jesus para comando da Seleção

Ancelotti é o preferido para assumir o cargo de treinador, mas português abre mão até mesmo de jogar Mundial de Clubes pelo Al-Hilal

A CBF já retomou os contatos com Carlo Ancelotti, do Real Madrid, para assumir o comando da Seleção Brasileira. No entanto, a entidade procura um “plano B” e também conversa com o português Jorge Jesus, hoje no Al-Hilal e com grande passagem pelo Flamengo em 2019. A informação é do “ge”. LEIA MAIS: CBF retoma contato com Ancelotti para assumir Seleção

Jorge Jesus conta com dois pontos fa vor: o sonho que o português tem de comandar a Seleção Brasileira, algo que faria o treinador abrir mão inclusive do Mundial de Clubes, competição que o Al-Hilal irá disputar. Além disso, o português tme o conhecimento cultural do país, já que dirigiu o Flamengo com enorme sucesso entre 2019 e 2020.

Jorge Jesus tem contrato com o Al-Hilal até junho e a sua multa rescisória teria que ser conversada com a equipe saudita. Pesa contra o técnico a questão envolvendo a liberação de Neymar e as declarações sobre a forma física do camisa 10 enquanto ele ainda atuava no time saudita. No entanto, de acordo com o jornalista Venê Casagrande, o técnico afirmou que não tem qualquer problema com o jogador, hoje no Santos. Sobre Ancelotti, CBF avalia que o comportamento do treinador se repete como de dois anos atrás. O treinador revelou para pessoas próximas que aceitaria o convite da Seleção Brasileira, desde que a CBF o espere até julho. No entanto, a negociação viraria novamente uma novela.