Bobadilla volta, e Zubeldía esboça time sem Lucas Moura para o Brasileirão

Volante estava com a seleção do Paraguai nos jogos das Eliminatórias Sul-Americanas. Já meia está vetado pelo departamento médico

O São Paulo realizou mais um treino visando à estreia no Campeonato Brasileiro contra o Sport, no sábado, no Morumbis. A novidade na atividade desta quinta-feira (27) foi o retorno do volante Bobadilla, que defendeu a seleção do Paraguai nesta Data Fifa.

O jogador chegou ao Brasil na última quarta e se reapresentou sem problemas para as atividades desta quinta. Assim, participou sem restrições do treino do Tricolor.