Barcelona tenta dar ‘chapéu’ no Real Madrid

O Barcelona quer dar um ‘chapéu’ no Real Madrid e vai tentar a contratação de Trent Alexander-Arnold, que está no fim do contrato com o Liverpool. O lateral da seleção inglesa tem sido especulado no clube merengue, mas os catalães querem atravessar a negociação.

De acordo com informações da ‘Cadena SER Catalunha’, o diretor esportivo Deco está à frente das conversas e já se reuniu com o irmão e empresário de Alexander-Arnold. O jogador também esteve no radar do Barcelona quando Xavi ainda era o técnico.