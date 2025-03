Avaí anuncia a contratação por empréstimo de JP, do Vasco

Meio-campista, que atuou apenas duas partidas em 2025, atuará no Leão da Ilha até o fim de novembro para a disputa da Série B do Brasileirão

O Avaí anunciou a contratação, por empréstimo, do meia JP, do Vasco, até o final da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesse sentido, o jogador, de 19 anos, assinou com o Leão da Ilha até novembro.

Na atual temporada, o jovem esteve em campo em apenas duas partidas com a camisa cruz-maltina, ambas na campanha do Campeonato Carioca.