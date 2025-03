Alan Patrick reforça que Inter precisa ser regular: ‘O Brasileiro exige constância’

Meio-campista do Colorado aborda conquista do Campeonato Gaúcho, mas frisa que o Inter necessita mudar seu foco para as competições seguintes / Crédito: Jogada 10

Alan Patrick participou do evento de lançamento de um modelo mais acessível da camisa do Inter, na última quarta-feira (26). Na cerimônia, o principal jogador do Colorado citou que a equipe não pode se conformar com o título do Estadual. “O primeiro objetivo alcançado já comemoramos, mas o futebol não te permite se acomodar. Temos que virar a chave para estrear no Brasileiro e na Libertadores para focar nessas competições”, apontou o camisa 10.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O Internacional estreia no Campeonato Brasileiro diante do Flamengo, no próximo sábado (29). O embate ,aliás, também marca o início de uma desgastante maratona de 19 partidas em dois meses. Especificamente na Série A, o capitão reforçou que o time precisa provar a sua regularidade. Inclusive, até mesmo para evitar os roteiros nas edições anteriores do torneio quando tropeçou nas rodadas iniciais.

“No Campeonato Brasileiro, todas as rodadas têm a mesma importância. Não pode se iludir que tem tempo, que pode buscar ali na frente. A primeira rodada, a estreia, temos que pontuar. O Brasileiro exige que a gente tenha essa constância. É o que vamos procurar fazer”, destacou Alan Patrick. Título gaúcho consolida lua de mel com a torcida do Inter A confirmação do título do Campeonato Gaúcho quebrou uma escrita negativa de quase nove anos sem conquistas. Além disso, a proeza permitiu uma consolidação do seu relacionamento com a torcida em sua segunda passagem pela equipe, segundo o eleito craque do Estadual .