Vini Jr cobra nova postura da Seleção após goleada: ‘Repensar o que a gente vem fazendo’

A goleada sofrida pela Seleção para a Argentina já trouxe reflexos imediatos no time. Na saída do Monumental de Nuñez, Vinicius Jr demonstrou a sua tristeza com o resultado, não escondeu a má atuação e a afirmou que o Brasil precisa repensar tudo o que vem fazendo.

“Hoje a gente chega no vestiário e não tem muito o que falar, só pensar no que a gente fez em campo, todo mundo muito mal. A Argentina fez uma excelente partida, com o seu público. A gente tem que repensar o que a gente vem fazendo, porque as cobranças vão vir, o povo quer a nossa vitória.”