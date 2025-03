Veja o balanço dos jogadores do Flamengo na Data-Fifa

Rubro-Negro teve oito jogadores convocados para seleções e vê dois cortes aconteceram durante período por problemos físicos / Crédito: Jogada 10

A Data-Fifa para o Flamengo vai se tornando um fantasma. Novamente, o saldo não foi positivo e nada animador. Oito jogadores do Rubro-Negro se apresentaram as suas respectivas seleções para as 13ª e 14ª rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo, que se encerrou na terça-feira (25). Desses atletas, dois tiveram que ser cortados por conta de problemas físicos. A primeira “dor de cabeça” foi com Gerson. Mesmo não tendo lesão, o volante apresentou contratura e fadiga muscular na coxa esquerda e não enfrentou a Argentina. Além dele, Arrascaeta foi diagnosticado com uma lesão no adutor da coxa direita e ficou fora da última partida do Uruguai, contra a Bolívia. Ambos devem desfalcar o Fla na estreia do Brasileirão, neste sábado, no Maracanã.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora BRASIL Gerson foi titular na partida contra Colômbia, mas deixou o gramado aos 28 minutos do primeiro tempo por conta do problema muscular. O Coringa foi bem no tempo que esteve em campo.

A melhor notícia foi sem dúvidas Wesley. O lateral-direito fez a sua estreia na Seleção na vitória contra a Colômbia e conseguiu chamar atenção com boas tramas de ataque. Com isso, foi titular contra a Argentina. Porém, assim como todo o time, não foi bem, pecou na marcação e pouco apareceu no ataque. Léo Ortiz teve pouca oportunidade nesta Data-Fifa. O zagueiro atuou somente nos acréscimos contra a Colômbia. Já diante da Argentina, ele entrou no intervalo, mas não conseguiu dar melhora para a equipe. Por fim, Alex Sandro não entrou em campo contra Argentina e nem diante da Colômbia.