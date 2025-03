Tribunal vai analisar recurso do León contra exclusão do Mundial de Clubes

O Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) analisará no dia 23 de abril, em Madri, o recurso do León contra sua exclusão do Mundial de Clubes da Fifa. A informação foi divulgada pela imprensa esportiva do México e a decisão pode mudar o adversário do Flamengo na competição.

A audiência contará com representantes do León e do Alajuelense, da Costa Rica. O clube costarriquenho iniciou o processo pedindo uma vaga no torneio, alegando que, de acordo com o regulamento da Fifa, dois times do mesmo proprietário não podem disputar a competição.