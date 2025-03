Torcedor da Argentina imita macaco em direção a brasileiros

Na última segunda-feira (24), a Associação do Futebol Argentino (AFA) publicou uma mensagem onde pedia o apoio na luta contra a discriminação. Entretanto, na seção de comentários dessa postagem, diversos usuários colocaram figurinhas em referência a macacos. Com as imagens disponíveis, a tendência é que a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) atue no sentido de identificar o responsável pelas ofensas racistas.

Em paralelo, isso também pode render sançõs esportivas para a seleção da Argentina nos confrontos como mandante. Algo que, aliás, já ocorreu nessa edição de Eliminatórias quando jogou contra o Chile sem poder utilizar 25% das arquibancadas do Mâs Monumental. A saber, essa sanção foi aplicada diretamente pela Fifa, já que duelos pelas Eliminatórias também contam, no caráter burocrático, como eventos de Copa do Mundo.

