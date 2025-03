Sport x Altos: onde assistir, escalações e arbitragem

Em busca de avançar em primeiro lugar no Grupo A da Copa do Nordeste, o Sport recebe o Altos nesta quarta-feira (26) às 21h30, na Ilha do Retiro. O duelo é válido pela sétima e última rodada da fase inicial. Os quatro primeiros de cada grupo avançam às quartas de final.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Como chega o Sport

O Sport pode ter um novo reforço de última hora, afinal, o lateral-esquerdo Dalbert deixou o treino desta quarta-feira (25) com desconforto na panturrilha (não revelada qual). Por outro lado, o técnico Pepa deve ter os retornosdo atacante Gonçalo Paciência e do meia Rodrigo Atencio, recuperados de problemas físicos. O Leão entra em campo com o segundo lugar, com 12 pontos, a dois do líder Vitória, que visita o lanterna Moto Club no mesmo horário.