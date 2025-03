Sport perde para Altos em casa, mas vai às quartas da Copa do Nordeste como vice-líder

Com time misto, Leão joga mal mais uma vez no torneio e sofre derrota na Ilha do Retiro; Jacaré se despede do torneio regional / Crédito: Jogada 10

Já classificado para a próxima fase, o Sport atuou com um time misto e tropeçou na última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. Na noite desta quarta-feira (26), nem o mesmo o apoio da torcida conseguiu impedir a derrota por 1 a 0 para o Altos, em plena Ilha do Retiro. Com o resultado, o Leão pernambucano fechou sua participação no Grupo A com 12 pontos, na segunda colocação. Já o time piauiense, apesar do triunfo, se despede do torneio regional. Afinal, ficou em sexto na mesma chave, com nove somados.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Primeiro tempo Com sete mudanças na equipe, os donos da casa apresentaram muitas falhas coletivas, em especial na marcação com Antônio Carlos e Di Plácido pela direita. Assim, em um vacilo da retaguarda, o Altos, que atuou compacto nos setores, saiu na frente. A defesa do Sport não apareceu para fazer cobertura em uma bola que se apresentou a caminho da área, e Cleiton aproveitou. O goleiro Caíque França derrubou o atacante, e coube a Jonathan cobrar o pênalti com categoria para abrir o placar.