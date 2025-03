São Paulo x 3B (feminino): onde assistir e escalações

O São Paulo encara o 3B da Amazônia nesta quinta-feira (27/3), às 15h, no Canindé, pela segunda rodada do Brasileirão Feminino. O Tricolor chega empolgado após vencer o Flamengo em sua estreia por 1 a 0, fora de casa e vai em busca do segundo triunfo. Já o time do norte do país perdeu na primeira rodada, também por 1 a o, mas para o Fluminense e agora tenta somar seus primeiros pontos na competição.

Como chega o São Paulo

A fase do São Paulo não poderia ser melhor. Afinal, a equipe conquistou a Supercopa do Brasil no começo do mês, ao bater o Corinthians na final. Já no Brasileirão Feminino, estreou com vitória em cima do Flamengo, fora de casa e já largou com três pontos importantes na competição. A atacante Isa foi o grande nome da partida contra o Rubro-Negro, marcando o gol do triunfo. Contudo, o técnico Thiago Viana vem chamando a atenção por construir um time competitivo em uma temporada importante para o Tricolor.