São Paulo aposta em campeão da Copinha para suprir saída de Erick

O São Paulo acertou o empréstimo do atacante Erick para o Vitória. A saída pegou alguns torcedores desprevenidos, já que contavam com o jogador como uma peça de velocidade no elenco. Contudo, a diretoria do Tricolor teve o respaldo da comissão técnica para negociar o atleta visando mais chances para um jovem da base: Lucas Ferreira.

O garoto foi um dos grandes destaques do São Paulo na conquista da Copa São Paulo de Futebol Júnior no começo do ano. Ao lado de Ryan Francisco e Alves, que também estão com o profissional e ajudaram o Tricolor a chegar no pentacampeonato. Lucas Ferreira faz a mesma função de Erick e, por isso, o clube acredita que pode apostar no jovem.

O São Paulo já avisou que não vai ao mercado repor a saída de Erick. Afinal, a saída do atacante faz parte de um processo de diminuição da folha salarial no clube. Assim, Lucas Ferreira faz parte de uma geração que encanta a diretoria e a comissão técnica, apesar de não ganhar tanto tempo com Zubeldía. Lucas Ferreira pelo São Paulo Até agora, ele atuou pouco no time principal em 2025. Ele jogou contra a Portuguesa e a Inter de Limeira, pelo Campeonato Paulista, somando 74 minutos em campo. Contudo, assim como todos os jovens, não ganhou muito espaço com Zubeldía no Estadual. Já no jogo amistoso contra o São Bernardo, na semana passada, Lucas Ferreira jogou 45 minutos da atividade e ainda marcou um gol, na vitória do São Paulo por 4 a 2. O desempenho agradou Luis Zubeldía, que já vinha elogiando o garoto no dia a dia. O desempenho fez com que o Tricolor se sentisse seguro para negociar Erick.