Renato Gaúcho reafirma sonho em comandar a Seleção

Treinador acredita que tem potencial para assumir o cargo pela Amarelinha e comentou sobre as declarações de Raphinha

Com o momento ruim da Seleção e Dorival balançando no cargo, alguns nomes já são cogitados para assumir o Brasil. Um deles é de Renato Gaúcho, que era um dos cotados para substituir Tite, após a Copa de 2022, e que segue com o sonho de comandar a amarelinha.

Sem clube desde a saída do Grêmio, no final do ano passado, Renato Gaúcho reafirmou seu desejo de chegar à Seleção. O treinador recordou seus tempos de jogador, quando recebeu sua primeira oportunidade e defendeu o Brasil por uma década.