Primeiro título e carrasco dos rivais: saiba quais marcas Yuri Alberto pode atingir no Corinthians

Atacante soma 11 gols contra rivais estaduais, quatro deles diante do Palmeiras, além de buscar primeiro taça com o Timão, na quinta-feira (27)

Yuri Alberto é o grande destaque do Corinthians na temporada e soma cinco gols em 13 jogos, contando o da primeira partida da final do Paulistão contra o Palmeiras. Na próxima quinta-feira (27), o atacante pode alcançar números ainda mais importantes pelo Timão, incluindo o de maior carrasco do grande rival. Ele aparece atrás apenas de Romarinho, que marcou cinco vezes contra o Alviverde.

Com quatro bolas na rede em nove jogos contra o Palmeiras, Yuri Alberto está empatado com Roger Guedes – que deixou o clube alvinegro há duas temporadas – e Jô. Além disso, ele pode se tornar o maior goleador da equipe em clássicos. Nessa lista, Jô e o ex-meia Danilo lideram com 12 gols, contando partidas contra São Paulo e Santos.