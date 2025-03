Pedrinho mostra otimismo com Vasco no Brasileirão: ‘Entre os oito’

Presidente afirma que Carille, técnico do Cruz-Maltino, tem mais alternativas no grupo do que no início da temporada / Crédito: Jogada 10

O presidente do Vasco, Pedrinho, acredita que o clube terminará o Campeonato Brasileiro entre os oito primeiros colocados nesta temporada. Aliás, em 2024, o Cruz-Maltino ficou na 10ª colocação, fazendo a melhor campanha dos últimos oito anos da competição. Com as contratações feitas pela diretoria, o mandatário acredita que o técnico Fábio Carille terá mais alternativas para fazer um bom trabalho no grupo. Alguns reforços, aliás, não estavam desde o início da temporada.

"Se tratando de Campeonato Brasileiro, eu acho que o nosso elenco hoje está entre os oito. Mas aí depende do desempenho, se ele vai levar a gente mais próximo de um G4, ou Libertadores, ou se ele vai sair um pouquinho do G8 pra cima. Então, eu sou muito verdadeiro e transparente com o torcedor, o elenco do Vasco, pra mim, está entre os oito. Um campeonato como o brasileiro requer um elenco mais qualificado e obviamente leva mais vantagem na competição", iniciou Pedrinho, para o canal "Colina em Foco".

"Essas alternativas só chegaram agora, por isso que esse período de 30 dias é importante porque você tem um jogador de velocidade, tem o beirada que é muito inteligente, como o Nuno. Você tem um outro beirada que mastiga bem o jogo, que é o Garré, tem a volta do Adson, o David para o meio do ano, então, agora o Carille tem algumas alternativas que ele não tinha no início da temporada", completou.

“Essas alternativas só chegaram agora, por isso que esse período de 30 dias é importante porque você tem um jogador de velocidade, tem o beirada que é muito inteligente, como o Nuno. Você tem um outro beirada que mastiga bem o jogo, que é o Garré, tem a volta do Adson, o David para o meio do ano, então, agora o Carille tem algumas alternativas que ele não tinha no início da temporada”, completou. Para 2025, o Vasco reforçou o elenco com oito contratações, buscando equilíbrio entre qualidade e responsabilidade financeira. Chegaram ao clube Daniel Fuzato, Tchê Tchê, Lucas Oliveira, Maurício Lemos, Lucas Freitas, Nuno Moreira, Benjamín Garré e Loide Augusto.

Venda de mando de campo no Brasileirão Além da partida contra o Palmeiras, pela sétima rodada do Brasileirão, a diretoria do Vasco também vendeu o mando de campo de outro compromisso do campeonato: contra o Botafogo, pela 13ª rodada. Ambos os jogos serão, então, em Brasília (DF), no Mané Garrincha. Os torcedores, porém, não gostaram da notícia e a diretoria sofreu muitas críticas. Pedrinho, então, explicou que segue com o pensamento de que o Vasco tem que jogar em São Januário, mas hoje tem que “respeitar a governança”. “Quando existe muita coisa ruim, as pessoas querem te levar para esse mesmo lugar. Porque a única forma dela te colocar em um nível de críticas do que foi em gestões passadas, é te levar para o lugar das gestões passadas. Eles não vão me levar pra lá. Já tentaram isso quando eu comentava sobre vários aspectos de futebol e, quando entrei como presidente, eu tive atitudes diferentes das de comentarista”, iniciou.