Palmeiras vence o Inter e segue 100% no Campeonato Brasileiro sub-20

O Palmeiras segue 100% no Campeonato Brasileiro sub-20. Afinal, nesta quarta-feira (26), o Verdão bateu o Internacional por 2 a 1, na Arena Barueri, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da categoria. Já o Colorado perdeu a sua primeira partida na competição.

Com o resultado, as duas equipes estão empatadas com seis pontos, com vantagem do Inter no número de gols marcados (6 a 4), o que coloca os gaúchos em terceiro e os paulistas, em quarto. Contudo, o Alviverde tem um jogo a menos.