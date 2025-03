Palmeiras vai inaugurar setor popular no Allianz Parque em estreia no Brasileirão

Setor 'Geral Norte' poderá receber cerca de 750 torcedores; jogo contra o Botafogo, no domingo (30), funcionará como evento-teste do novo espaço / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras vai inaugurar um setor popular no Allianz Parque em seu jogo de estreia no Campeonato Brasileiro, frente ao Botafogo, no domingo, às 16h (de Brasília). O novo espaço dentro da arena, abaixo do Gol Norte, será identificado como ‘Geral Norte’. Desse modo, o local aumentará a capacidade da casa alviverde, já que poderá receber aproximadamente 750 torcedores por partida. Como não haverá cadeiras, o público acompanhará os jogos de pé. Além disso, o novo setor terá ingressos com preços abaixo dos cobrados para os demais espaços da arena. O clube, no entanto, não divulgou os valores.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “A criação do setor Geral Norte vinha sendo discutida há bastante tempo e, felizmente, a nossa gestão conseguiu concretizá-la, graças ao acordo que realizamos no ano passado com a WTorre. Com este novo espaço, ainda mais torcedores poderão assistir aos jogos do Palmeiras no Allianz Parque e apoiar os nossos atletas em busca de vitórias e títulos”, declarou a presidente Leila Pereira ao site oficial do clube.

Evento-teste no domingo O duelo contra o Botafogo funcionará como um evento-teste, o que levará o setor Geral Norte a ter ocupação, em sua totalidade, de sócios Avanti do Plano Verde, em sua maioria correntistas do Palmeiras Pay. Os torcedores deverão acessar o setor pelo portão B do Allianz Parque, na Avenida Francisco Matarazzo. Estes, aliás, poderão resgatar seus ingressos gratuitamente a partir desta quinta-feira (27), às 16h, pelo site ingressospalmeiras.com.br – a entrada destes palmeirenses se dará por meio de reconhecimento facial. O novo espaço já está disponível para utilização do clube desde outubro de 2024, quando a diretoria alviverde chegou a um acordo com a WTorre/Real Arenas para encerrar uma disputa judicial que já durava anos.