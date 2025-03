Palmeiras coloca retrospecto positivo como visitante à prova na final do Paulistão

O Palmeiras está com foco total na final do Campeonato Paulista. Após perder o jogo de ida por 1 a 0 para o Corinthians, no Allianz Parque, o Verdão terá que buscar o tetracampeonato estadual na casa do rival. Apesar de ser uma missão bastante complicada, o Alviverde aposta no seu bom retrospecto como visitante na temporada.

Afinal, em 2025, o Palmeiras ainda não perdeu fora de casa. São sete jogos como visitante, com cinco vitórias e dois empates. Além disso, a equipe já marcou 17 gols e sofreu apenas seis, com 80% de aproveitamento. O último revés longe do Allianz Parque aconteceu justamente contra o Corinthians. Derrota por 2 a 0, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro de 2024.

Contudo, o Verdão também ostenta a marca de ser o melhor visitante na Neo Química Arena. Apesar da última vitória ter acontecido em 2022, na campanha do título brasileiro, o Palmeiras soma seis vitórias, seis empates e oito derrotas em 20 jogos disputados em Itaquera.

Palmeiras tem retrospecto positivo em Itaquera, no quesito mata-mata

Aliás, seu retrospecto no estádio do rival, em mata-matas, é positivo. A primeira vez foi na semifinal do Campeonato Paulista de 2015. Em jogo único, os times empataram em 2 a 2 no tempo normal, e o Palmeiras venceu nos pênaltis, com Fernando Prass pegando duas cobranças. Já em 2020, pela final do Estadual, os rivais terminaram no 0 a 0 dentro da Neo Química Arena. No Allianz Parque, as equipes empataram em 1 a 1, e o Verdão ganhou novamente nos pênaltis.

A decisão mais recente foi na semifinal do Paulistão de 2021, com a vitória alviverde por 2 a 0. Victor Luis e Luiz Adriano marcaram os gols para a equipe comandada por Abel Ferreira em Itaquera.