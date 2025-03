Palmeiras anuncia patrocinador e atinge recorde histórico em valores

Fictor, empresa do ramo do agronegócio, vai ocupar o espaço máster do time de base, além das costas do masculino e feminino / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras anunciou na tarde desta quarta-feira (26) o Grupo Fictor (empresa do ramo do agronegócio) como novo patrocinador do clube. O acordo vai render R$ 25 milhões fixos por temporada, podendo chegar a R$ 30 milhões com bônus. O contrato é de três anos, com opção de renovação por mais um. A marca vai ocupar o espaço máster e costas do time de base, além das costas do masculino e feminino.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Estamos batendo hoje R$ 270 milhões em patrocínios. O número é satisfatório e que mostra o profissionalismo e de gestão do Palmeiras. Nos diferenciamos do mercado com essa gestão profissional”, disse Everaldo Coelho, terceiro vice-presidente do Palmeiras.