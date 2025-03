Palmeiras aguarda convocados para encerrar preparação para final

O Palmeiras aguarda com bastante expectativa o retorno dos seus seis convocados para ter o elenco completo antes da final do Campeonato Paulista. O Verdão, aliás, montou um esquema para ter seus seis jogadores o mais rápido possível, para que eles participassem da última atividade de Abel Ferreira antes da decisão.

Entre os convocados nesta Data Fifa, estão Weverton e Estêvão com a Seleção Brasileira, Richard Ríos com a da Colômbia, e Piquerez, Emi Martínez e Facundo Torres com o Uruguai.

O volante Richard Ríos foi titular na Colômbia no duelo contra o Paraguai, enquanto Piquerez entrou no decorrer do jogo do Uruguai contra a Bolivia. Já Weverton, Estêvão e Emi Martínez ficaram no banco de reservas. Por fim, Facundo Torres sequer foi relacionado para o duelo da Celeste.

Agora, o técnico Abel Ferreira terá o elenco completo para definir a escalação a ser utilizada na decisão. Ele deve comandar uma atividade na manhã desta quarta-feira (26/3), para escolher os titulares. Se não houver questões físicas como impeditivo, aliás, a tendência é de que todos os seis atletas convocados comecem a decisão.

Além disso, há a expectativa do retorno de Maurício, que passou por cirurgia no ombro e pode virar novidade no Palmeiras. Em contrapartida, Paulinho, Gustavo Gómez, Marcos Rocha e Bruno Rodrigues não reúnem condições de atuar em Itaquera.