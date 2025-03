Número de veteranos no Brasileirão cresce na última década

Na atual edição do toneiro, são 49 atletas 35+ divididos em 16 dos 20 clubes participantes; Fluminense tem o maior número de veteranos no elenco

Com o início do Brasileirão se aproximando, os elencos seguem dominados por jovens talentos, mas a presença de jogadores veteranos continua sendo um fator relevante na competição. Afinal, a última década registrou um crescimento notável desse perfil de atleta na Série A.

O relatório é do “Gato Mestre”, serviço de estatística do “ge”. O grupo analisou jogadores que atuaram no Brasileirão de 2015 a 2024 e que tinham 35 anos ou mais durante essas edições. Para 2025, foram considerados os atletas nos elencos atuais com idade verificada até 20 de março.

Na atual edição do torneio, então, 49 jogadores veteranos estão espalhados por 16 dos 20 clubes da primeira divisão. O Fluminense se destaca como o time com mais atletas dessa faixa etária, totalizando oito. O Mirassol, que estreia na elite, aparece logo atrás, com seis.

No extremo oposto, aliás, Atlético-MG e Botafogo contam com apenas um representante cada. Entre os mais experientes, o goleiro Fábio, do Fluminense, lidera a lista com 44 anos, seguido pelo meia Nenê, do Juventude, que segue em atividade aos 43.