Memphis Depay dispara buscas por ‘Corinthians’ na Holanda

Atacante faz marca do Timão crescer ao redor do mundo e procura pelo clube aumenta por conta do holandês / Crédito: Jogada 10

A chegada de Memphis Depay não foi apenas uma adição de um grande jogador no Corinthians. O clube viu a possibilidade de estender sua marca ao redor do mundo. E o holandês rapidamente tornou-se um ícone não apenas para os torcedores do Timão, mas também para fãs de futebol na Europa, especialmente na sua terra natal. O resultado foi um aumento na busca sobre notícias do Alvinegro não só no Brasil, mas também na Europa.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Segundo um estudo conduzido pela Agência Conversion, especialista em SEO, as buscas no Google por “Memphis Depay” cresceram 643,65% no Brasil entre 1º de agosto de 2024 e fevereiro de 2025, saltando de 90.500 para 673.000. Já em setembro de 2024, mês em que o atacante foi anunciado, o volume de pesquisas pelo Corinthians na Holanda atingiu um pico de 1.300% em relação ao mês anterior.