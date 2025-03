Mauro Silva avalia cenário do futebol no âmbito administrativo

Na última terça-feira (25), LALIGA organizou um evento na cidade de São Paulo, batizado de LALIGA Extra Time, que analisou e debateu diferentes aspectos do futebol dentro e fora do Campeonato Espanhol. E um dos convidados a participar sobre o âmbito dos negócios e sustentabilidade dos clubes foi o ex-jogador Mauro Silva, atual vice-presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF).

Questionado sobre a viabilidade de se manter os chamados clubes associativos diante do grande movimento das SAF’s, o histórico nome do La Coruña entende que a reformulação do esporte fora das quatro linhas passa mais do que pelo modelo de gestão. Independente se a abordagem se referir a Espanha, Brasil ou países onde a implementação da SAF ainda parece distante como na Argentina , por exemplo.

Na verdade, o grande ponto de análise recai, segundo Mauro Silva, sobre como se estabelece o controle financeiro:

“O Real Madrid é associativo, por exemplo. O Barcelona também. Não depende, necessariamente, do modelo de gestão, mas de algo muito bom que existe em LALIGA que é o Fair Play financeiro. Senão, aquele time que está perto da zona de rebaixamento, no meio do campeonato, faz duas ou três contratações só pra manter os recebimentos da elite que são muito mais altos do que na segunda divisão.”

Case com Messi de exemplo

Em reforço a esse conceito, o delegado de LALIGA no Brasil, Daniel Alonso, trouxe um exemplo de como os problemas financeiros “minam” a capacidade da competição se fortalecer de maneira integral. Com a citação, inclusive, de que a saída de Messi do Barcelona, em 2021, é o exemplo mais concreto da seriedade existente no atual regulamento.