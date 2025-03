Jorge frisa merecimento ao defender o Grêmio: ‘Provar que meu lugar é aqui’

Goleiro abordou a concorrência pela titularidade na meta do Imortal, mas se vê em condições de ser útil e confessou ser torcedor do clube

O Grêmio anunciou o goleiro Jorge, nesta quarta-feira (26), no CT Luiz Carvalho. O jogador, a princípio, chega para ser terceira opção na meta do Tricolor Gaúcho e apontou que não esperava o interesse do clube em sua contratação.

Mesmo assim, Jorge frisa que a chance no Imortal é por merecimento. A propósito, a sua prioridade é demonstrar que a aposta da diretoria foi um acerto