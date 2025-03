Igor Jesus, do Botafogo, explica recusa a proposta milionária e desejo de voltar à Seleção

Atacante do Glorioso menciona oferta negada de R$ 185 milhões do Nottingham Forest, da Inglaterra

Nesta quarta-feira (26), em entrevista ao portal ge, Igor Jesus explicou por que recusou a proposta de R$ 185 milhões do Nottingham Forest, da Inglaterra. Ele também falou sobre a decisão de permanecer no Botafogo para defender os títulos conquistados em 2024 e sobre o desejo de voltar à Seleção Brasileira.

O atacante Igor Jesus se destacou no Botafogo em 2024, ano em que a equipe conquistou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Suas atuações o levaram à Seleção Brasileira, onde marcou gol com a amarelinha. No entanto, na atual temporada, não manteve o bom desempenho e acabou esquecido por Dorival Júnior.

“Tudo tem um propósito. Cheguei ao Botafogo no meio da temporada e vivi momentos incríveis. O sentimento que criei dentro do clube é surreal, não só pelo que fiz em campo, mas também pelo que minha família viveu aqui. Todos estão felizes com o que tenho feito e com o que o clube me proporcionou. Acho que posso ficar mais um pouco, ainda mais porque quero disputar o Super Mundial”, disse o atacante.

Números de Igor Jesus no Botafogo

“A Seleção hoje é muito mais sobre o momento. Quem estiver melhor, será convocado. Nosso início de ano não foi bom, mas isso não me abala. Só preciso continuar trabalhando. A chegada do Paiva vai me ajudar bastante para que eu volte à Seleção e faça o que sei fazer em campo, ajudando a equipe a conquistar bons resultados”, concluiu.

Até aqui, Igor Jesus marcou um gol em oito partidas na temporada. Em 2024, balançou as redes nove vezes e deu seis assistências.