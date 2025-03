Grêmio negocia mudança no fornecedor de material esportivo

A diretoria do Grêmio mantém conversas em andamento para uma possível mudança no fornecedor de material esportivo após o fim do vínculo com a Umbro, atual parceira do clube. A empresa americana Nike surge como interessada em assumir a produção dos uniformes do Tricolor Gaúcho.

No entanto, a Nike já tem negociações avançadas com Atlético-MG e Vasco para a próxima temporada. A empresa busca expandir sua presença no mercado brasileiro e, além dessas tratativas, mantém uma parceria de longa data com o Corinthians. Enquanto isso, a Umbro deseja seguir no Grêmio e renovar o vínculo, que completará 10 anos em 2025.