Genoa lança camisa em homenagem aos 120 anos do Boca Juniors

Novo uniforme celebra a histórica conexão entre os clubes, que começou com a fundação do Boca em 1905

O Genoa, da Itália, divulgou nesta quarta-feira (26) sua quarta camisa oficial da temporada 2024/25, em homenagem aos 120 anos do Boca Juniors. A ligação entre os clubes vem desde a fundação do Boca, em 3 de abril de 1905, por seis jovens de ascendência genovesa. Na época, a maioria dos imigrantes do bairro de La Boca era de Gênova, o que levou o clube argentino a ganhar o apelido de “Xeneizes”, que significa genovês no dialeto local.

