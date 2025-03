Fortaleza x CRB, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

No Castelão, nesta quarta-feira, 26/3, Fortaleza e CRB se enfrentam pela 7ª rodada (última) da fase de grupos da Copa do Nordeste. O jogo, pelo Grupo A, será às 21h30 (de Brasília) e vale muito. Afinal, o Fortaleza está em terceiro, com 9 pontos, e ainda não está classificado (os 4 primeiros avançam). O CRB tem 6 pontos, e somente vencendo tem chance de classificação. Este jogo terá a cobertura da Voz do Esporte, que inicia sua transmissão a partir das 20h, sob o comando de Ricardo Froede.