Fluminense perde em casa para o Fortaleza pelo Brasileirão sub-20

Mesmo jogando no Marcelo Vieira, em Xerém, Tricolor carioca sai com revés por 1 a 0, tropeçando pela segunda rodada seguida

O Fluminense conheceu sua segunda derrota consecutiva no Brasileirão sub-20. Nesta quarta-feira (26), o Tricolor enfrentou o Fortaleza e saiu com um revés por 1 a 0 em pleno estádio Marcelo Vieira, em Xerém, em jogo pela terceira rodada. Daniel foi o autor do gol do Leão.

