Fluminense busca início de Brasileirão consistente para não reviver 2024

Depois da luta contra o rebaixamento em 2024, o Fluminense fará sua estreia no Campeonato Brasileiro de 2025. Será no próximo sábado (29), diante do Fortaleza, no Castelão. O foco é iniciar a campanha com o pé direito e obter uma gordura para não repetir a sombra do ano passado.

Afinal, o Tricolor evitou a queda somente na última rodada, quando bateu o Palmeiras por 1 a 0, no Allianz Parque, com gol de Kevin Serna. Antes disso, teve seu pior início de pontos corridos. Ainda sob o comando de Fernando Diniz, com apenas seis pontos em 13 rodadas, o que dificultou toda a campanha.