Flamengo anuncia português Nuno Campos como técnico do sub-20

Treinador, de 49 anos, já esteve no CT George Helal, ao lado do seu auxiliar Gonçalo Cruz, para comandar o primeiro treino da equipe sub-20

O Flamengo anunciou a contratação do treinador português Nuno Campos, de 49 anos, para assumir o comando da equipe sub-20. Assim, o profissional estava no Toluca, do México, como auxiliar e já esteve no CT George Helal, ao lado do seu auxiliar Gonçalo Cruz, para comandar o primeiro treino.

Dessa forma, ele estreia, nesta sexta (28), contra o Vasco, às 16h (de Brasília) no Luso-Brasileiro, pela terceira rodada do Brasileiro Sub-20. A equipe debutou na competição contra o Athletico-PR, fora de casa, em Curitiba, com derrota por 2 a 1, enquanto o duelo com o Cuiabá foi adiado.