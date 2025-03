Falha em avião atrasa reapresentação de Ríos e Romero antes de Corinthians x Palmeiras

O avião com Richard Ríos, do Palmeiras, e Ángel Romero, do Corinthians, teve uma falha e atrasou a volta dos jogadores para São Paulo (SP). Os atletas, que se enfrentaram no jogo entre Colômbia e Paraguai, embarcaram de volta ao Brasil para já focar na final do Campeonato Paulista entre os times, nesta quinta-feira (27), em Itaquera.

A aeronave encontrou uma tempestade no voo de Barranquilla para Manaus, onde estava programada uma parada. Depois disso, o avião apresentou uma falha no momento de decolagem para São Paulo. A empresa responsável pelo fretamento do voo, afinal, preferiu que fosse feita a troca do veículo.