Ex-Flamengo, Yuri César celebra chegada em mais uma final pelo Shabab Al-Ahli

Multicampeão no país, o jogador, revelado pelo Rubro-Negro e com passagem pelo Fortaleza, é peça importante da equipe

Revelado pelo Flamengo e com passagem pelo Fortaleza, o atacante Yuri César é um dos pilares do Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, na temporada. O jogador vai tentar buscar o bicampeonato da Adib Cup.

Campeão pelo Shabab Al-Ahli no ano em que chegou ao clube, em 2021, o jogador novamente estará presente na finalíssima da Copa da Liga pela mesma equipe, após confirmar a vaga no final de semana, no confronto frente ao Al Sharjah. Dessa maneira, o jogador celebrou o feito.