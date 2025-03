Empresário culpa técnico do Canadá por lesão de Alphonso Davies

Agente afirma que lateral do Bayern de Munique não estava 100% e foi pressionado a jogar contra os EUA / Crédito: Jogada 10

O empresário de Alphonso Davies culpou a comissão técnica da seleção canadense pela grave lesão do jogador. O lateral sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito e ficará afastado por pelo menos seis meses. Davies se machucou logo aos 12 minutos da vitória do Canadá por 2 a 1 sobre os Estados Unidos, no último domingo (23), pela Liga das Nações da Concacaf. Segundo seu agente, Nedal Huoseh, o jogador não estava em plenas condições físicas e foi pressionado a atuar.

“Estou muito decepcionado. Alphonso não estava 100% depois do jogo contra o México e estava previsto que ele não seria titular contra os EUA. No sábado à noite, a expectativa era de que ele não começasse jogando. Como capitão, sinto que foi pressionado pelo treinador a entrar em campo. Alphonso não é do tipo que diz não nesses momentos. Mas, acabou jogando, e vejam o que aconteceu”, disse Nedal Huoseh ao ‘OneSoccer’. Além disso, Nedal Huoseh seguiu criticando a gestão da seleção canadense e compartilhou o estado emocional do jogador. “O Canadá precisa fazer um trabalho melhor na administração desses jogadores, essa é minha opinião. Dessa maneira, Alphonso está abatido e, obviamente, muito decepcionado com essa lesão”, completou.