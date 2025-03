Dudu, do Cruzeiro, diz que grama sintética contribuiu para lesão durante passagem pelo Palmeiras

O atacante Dudu, do Cruzeiro, foi um dos atletas que participaram do manifesto contra jogos em grama sintética. O jogador revelou que o tipo de gramado ajudou a causar a grave lesão no joelho direito, que o afastou dos campos por quase um ano, enquanto jogava no Palmeiras, em 2023.

“Quando estava no Palmeiras, gostava de jogar na grama sintética. Machuquei o joelho e fiquei um ano sem jogar futebol. Depois da lesão, achei que a grama sintética contribuiu um pouco para isso acontecer. Os times que usam grama sintética dizem que não atrapalha, mas joguei muito tempo nesse tipo de gramado,” explicou.